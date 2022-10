Inter agli ottavi di Champions, 4-0 al Viktoria Plzen

MILANO (ITALPRESS) – Un successo netto che vale la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. L’Inter di Simone Inzaghi vince 4-0 contro il Viktoria Plzen e strappa il pass per il prossimo turno: in gol Edin Dzeko – autore di una doppietta e al suo dodicesimo gol in carriera contro i cechi -, Mkhitaryan e Romelu Lukaku, entrato a sette minuti dalla fine. Una vittoria netta e convincente: il primo obiettivo stagionale da parte della banda interista è stato raggiunto. Sulla carta poteva sembrare una sfida semplice, senza nessuna insidia. Per i primi 30′ però l’Inter ha rischiato di farsi prendere dalla frenesia, soprattutto nel voler andare alla conclusione: diverse le occasioni sprecate da Dimarco e Lautaro Martinez, neutralizzati dall’ottimo Stanek. Quattro le parate del portiere ospite prima di arrendersi alla rete di Mkhitaryan: di Bastoni il cross in area sfiorato da Dzeko, per l’armeno è stato semplicissimo piazzare di testa a fil di palo. Una rete che ha stappato la partita e ha spianato la strada all’Inter, che in contropiede al 42′ ha trovato la rete del 2-0 con Edin Dzeko su assist di Dimarco. La seconda rete ha praticamente la gara, nemmeno il doppio cambio ospite è servito per dare la scossa: nei primi dieci minuti della ripresa la squadra di Inzaghi – guidata in panchina dal vice Farris per via della squalifica – ha anche sfiorato la terza rete con il palo di Mkhitaryan e la conclusione ravvicinata di Lautaro su suggerimento di Dimarco. Al 21′ della ripresa è arrivato il gol che ha definitivamente chiuso i conti, con Dzeko a disegnare il solito piatto di precisione sull’angolo opposto. Le buone notizie sono arrivate anche dalla panchina, come Romelu Lukaku che ha segnato la quarta rete dopo due mesi d’assenza: il belga è stato applaudito da tutta San Siro al momento dell’ingresso in campo. Inter agli ottavi, Barcellona in Europa League.- foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).