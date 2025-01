“Interventi forti e scelte pesanti per la città”, Di Stefano: “Giunta? C’è già un equilibrio”

L’anno appena iniziato qualche segnale potrebbe darlo pure politicamente. La maggioranza del sindaco, in consiglio comunale, ha i numeri e non risente di troppe fibrillazioni. La giunta, al cui interno sono rappresentate forze che non hanno riferimenti consiliari, è un quadro da osservare con attenzione. “La giunta e la formazione di governo non necessitano di equilibri. L’equilibrio si è raggiunto fin dall’inizio. Non c’è una questione di questo tipo – continua il sindaco – sicuramente, ci sono ragionamenti da sviluppare però secondo me tutto è focalizzato sulla questione di cosa si possa effettivamente fare. Dobbiamo avere anzitutto la certezza del bilancio e poi in base a quello si potrà fare. Al momento, escludo ogni tipo di preoccupazione. Non ho esigenze di prendere provvedimenti”. Il sindaco, in questa fase comunque delicata per gli assetti finanziari del municipio, non pare avere alcuna fretta per cambi in corsa o obbligati, tra le fila del governo cittadino. “Non c’è questo bisogno, non è successo nulla che possa spingermi a decisioni di questo tipo”, aggiunge. “Sentirò le parti – conclude – come è normale che sia. In città mi capita spesso di sentire persone che si dicono soddisfatte di come sta andando la nostra amministrazione e di come stanno lavorando gli assessori, ognuno per le proprie competenze. Questo per me è già un sintomo del fatto che si sta lavorando bene”.