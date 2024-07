“Inutile fare populismo su questa giunta”, Biundo: “Aspettiamo riunione FI, rimarrò nel partito”

“Fare opposizione fine a sé stessa a meno di un mese dall’insediamento della nuova giunta e del sindaco mi sembra veramente inutile – aggiunge – giudicheremo questa amministrazione dagli atti concreti. Anche su Pef e Tari, onestamente, non me la sento di fare populismo. Anche noi sapevamo che con un Comune in dissesto non potevano che pervenire tariffe aumentate. Non bisogna prendersi in giro. Gli aumenti non fanno mai piacere, perché gravano sui cittadini. Però, tra le altre cose, trovo importante la proposta di Vincenzo Cirignotta che verrà presa in considerazione. Questo sindaco sta dimostrando aperture coraggiose verso l’opposizione. Sono convinto che un’intesa ci sarà pure sulle commissioni”. Un dato appare appurato, almeno negli equilibri interni al partito. “Sono in Forza Italia, ho creduto nel progetto – conclude Biundo – e non vedo ragioni per prendere le distanze. Rimarrò in Forza Italia, essendo peraltro l’unico rappresentante del partito in consiglio”.