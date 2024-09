Iv, delegazione locale all’assemblea nazionale: “Scelte possono incidere sul partito cittadino”

Gela. Sono all’opposizione della giunta Di Stefano e alle amministrative sono stati tra i più convinti assertori del patto con il centrodestra per sostenere l’ingegnere Grazia Cosentino. A livello nazionale, però, la linea dei renziani di Italia Viva sta man mano convergendo verso un campo largo con le forze di centrosinistra e progressiste. Sabato, all’assemblea indetta a Roma, ci sarà una delegazione del partito locale, della quale faranno parte i vertici cittadini e il consigliere comunale Alberto Zappietro. In questo periodo, il gruppo sta riprendendo il confronto interno e sicuramente la posizione di Iv non è quella del centrodestra, seppur in consiglio ci sia l’adesione, per ora piena, al fronte della minoranza. “Le decisioni che verranno prese dal partito nazionale – dice Zappietro – possono certamente influire sul percorso locale. Con il partito c’è piena sintonia. Ci siamo rapportati prima del monotematico sui disservizi idrici e devo dire che il documento dell’opposizione, condiviso dalla maggioranza, è un segnale importante verso la città. L’ampliamento di Timpazzo? Il partito non è mai stato fautore di scelte di questo tipo”. I dirigenti Iv, con in testa il segretario provinciale Giuseppe Ventura, vaglieranno ciò che verrà definito dall’assemblea nazionale. Lo stesso Ventura, all’indomani del ballottaggio e della sconfitta alle urne, spiegò che il partito non si rivede nel centrodestra.