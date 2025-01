“Iv verso i progressisti? In città rimaniamo opposizione”, Zappietro: “Nessun signor sì al sindaco”

L’esponente renziano, di recente, ha condiviso il documento dell’opposizione, rilasciato per contestare il modus operandi della maggioranza, in primis rispetto alle ultime sedute di fine 2024, tutte dedicate agli atti finanziari. “Se qualcuno pensava a un’opposizione accondiscendente verso l’amministrazione, ha sbagliato di grosso – precisa – le assenze in aula a fine 2024? Non sono contro la città. Noi lavoriamo per questo territorio ma il sindaco e la sua maggioranza non hanno davanti semplici signor sì. Spero che questo sia chiaro a tutti”. I renziani sostennero con convinzione la candidatura a sindaco dell’ingegnere Cosentino, confluendo in uno schieramento contornato da sigle di centrodestra. La posizione non muta. Le sirene progressiste non mancano ma la dirigenza locale, allo stato, non pare affatto intenzionata al grande salto verso il “modello Gela” del sindaco.