L’amore vero oltre il tempo, nozze dopo 32 anni

Gela. Tappeto rosso, candele, luci, composizioni di fiori , fuochi d’artificio, un uomo in ginocchio con un anello in mano e la donna sorpresa che pronuncia il fatidico si. Gli elementi ci sono tutti, ma non ci troviamo nè in un libro di Nicholas Sparks, nè in uno dei film d’amore che fanno incassi record al botteghino. L’allestimento che siamo abituati a vedere nelle proposte di matrimonio più romantiche che spopolano sui social è stato realizzato anche in un noto lido del litorale gelese. I protagonisti di questa scena romantica sono Gaspare e Giusy.

La proposta è arrivata 32 anni dopo dal loro primo incontro quando Giusy, ancora quattordicenne, frequentava la casa di Gaspare che allora aveva solo diciannove anni, poichè amica della sorella di lui. L’attrazione tra i due si è subito manifestata, ma a causa della timidezza, delle convenzioni sociali un po’ più rigide rispetto a quelle a cui siamo abituati oggi, e dell’allontanamento da casa di Gaspare per motivi di lavoro, non c’è mai statonulla di più di uno scambio di sguardi.

I due si perdono di vista e proseguono con la loro vita. Gaspare ,stabilitosi in Svizzera, dopo aver viaggiato per tutto il mondo, torna a Gela nell’ottobre 2023 a causa dell’aggravarsi delle condizioni fisiche della madre. Proprio in quel periodo i due si rincontrano per caso in un patronato, ma non si riconoscono. Ancora una volta scatta la scintilla e Gaspare la cerca sui social. Dopo un breve scambio di messaggi finalmente si danno appuntamento e da dicembre non si sono più lasciati. In pochi mesi decidono di sposarsi e convoleranno a nozze il prossimo 23 Agosto.

Ma Gaspare voleva fare di più e allora ecco che, con la complicità di amici e familiari, organizza una sorpresa per la futura sposa.