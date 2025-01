L’auto contro un muretto, il tragico incidente: bimba deceduta nella strada della morte

Niscemi. Un impatto violento contro un muretto e una bambina di nove anni è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Come abbiamo riferito questa mattina, per lei non c’è stato nulla da fare. È deceduta. Un dramma verificatosi lungo un tratto della strada della morte, a Niscemi, dove già quattro anni fa, durante il periodo delle feste natalizie, persero la vita tre giovani. Questa mattina, la trentaseienne alla guida, madre della bambina, avrebbe perso il controllo finendo contro il muretto. Per la bambina a nulla è valsa la corsa verso l’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. In auto c’erano altri due bambini, figli della donna, di cinque e quattro anni. Erano tutti a bordo di una Fiat Panda.