Lavori pubblici, prima verifica sui progetti con il nuovo assessore: “Solito è una priorità”

Gela. Una prima verifica sui progetti in essere, in capo al settore lavori pubblici. Domani, il neo assessore Luigi Di Dio farà un approfondimento insieme al dirigente Antonino Collura. L’intenzione è di non lasciare indietro nessun dossier, compresi quelli dei cantieri in corso. L’assessore ha ottenuto le deleghe dal sindaco Terenziano Di Stefano. Prima di tutto, bisognerà analizzare punto per punto ogni iter, a garanzia dei finanziamenti. “C’è poi l’edilizia scolastica – spiega Di Dio – l’istituto “Solito” rimane una priorità. Valuteremo se ci sono già richieste di manutenzione ordinaria, per non arrivare a settembre con l’acqua alla gola”. La scuola “Solito” è un capitolo già finanziato e prima di congedarsi l’ex giunta Greco ha posto il progetto nel piano triennale per l’annualità 2024, definendolo di “importanza fondamentale”. Il neo assessore prenderà contezza della situazione generale e tra gli altri aspetti c’è appunto il piano triennale delle opere pubbliche.