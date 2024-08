“Licenziamento da Tekra fu illegittimo”, legali ad Impianti: “Balconetti va assunto”

Gela. Una sentenza del giudice del lavoro ha dichiarato illegittimo il suo licenziamento, allora disposto da Tekra. Ora, i suoi legali si sono rivolti ad Impianti Srr per ottenerne l’assunzione. L’operaio Fabio Balconetti fu per quattro anni, fino al 2018, alle dipendenze di Tekra, nel servizio rifiuti. Il rapporto venne interrotto, secondo gli imprenditori campani per “giusta causa”. Il giudice Vincenzo Accardo, nelle motivazioni della sentenza, ha accolto le ragioni dei legali dell’operaio. Quel licenziamento, come dimostrato anche attraverso documentazione medica, non aveva fondamento, dato che alcune assenze non giustificate di Balconetti furono da collegare ad uno stato di forte difficoltà psichica, dovuto proprio allo stress e al tipo di mansioni che intanto gli erano state assegnate dall’azienda. Il licenziamento è stato dichiarato “illegittimo” e l’azienda, in questo caso Tekra, dovrebbe reintegrarlo. Gli è stato riconosciuto inoltre il diritto al risarcimento dei danni. Tekra, però, non gestisce più il servizio rifiuti in città.