L’incidente stradale e la pretesa di denaro, giovane accusato di un tentativo di estorsione

Gela. Davanti al gup del tribunale risponderà alle accuse, attraverso il giudizio abbreviato. In aula, si tornerà il prossimo aprile. Un ventiquattrenne è ritenuto responsabile di un tentativo di estorsione a danno di un cinquantunenne. Per la procura, i fatti si sarebbero verificati due anni fa. Il giovane, a seguito di un incidente stradale, secondo gli investigatori causato da lui stesso in sella ad uno scooter, avrebbe preteso denaro dal conducente dell’auto coinvolta nel sinistro. Nell’arco di alcune settimane, in almeno due occasioni, avrebbe minacciato e affrontato il cinquantunenne. Avrebbe preteso il denaro a titolo di “assicurazione”, ritenendo di essere stato danneggiato dall’incidente e attribuendo colpe proprio all’automobilista. Quest’ultimo denunciò i fatti, facendo partire l’indagine.