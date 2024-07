Lungomare, la giunta e il sindaco varano la Ztl: fino alla seconda domenica di settembre

“Con la specifica finalità di dispiegare e mettere a disposizione della collettività gelese tutti gli strumenti che rientrino nella sua disponibilità e che risultino utili per migliorarvi la circolazione stradale e quindi, mediatamente a ciò, per migliorarvi anche la vivibilità urbana da parte di tutti i cittadini gelesi, ritenendo, peraltro, che da ciò si possa anche ottenere sia un ritorno positivo in termini di tutela della salute pubblica, contro i rischi di inquinamento veicolare (invero, con la z.t.l. si riduce il flusso veicolare), sia in termini di migliore fruizione delle bellezze paesaggistiche offerte dal meraviglioso litorale gelese, che si apre all’azzurro dello splendido mare Mediterraneo”, viene riportato. Il provvedimento ha ottenuto il via libera della giunta e l’assenso delle autorità preposte.