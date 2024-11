“Macchitella lab”, comodato d’uso verso la definizione: dirigente ha apposto la propria firma

Gela. Dovrebbe essere la fase decisiva nel percorso burocratico per arrivare all’apertura vera e propria di “Macchitella lab”, l’ex casa albergo Eni, destinata a diventare polo per la formazione universitaria e non solo. La scorsa settimana, era slittata la formalizzazione del comodato d’uso, fino a cinque anni, con il passaggio da Eni al Comune. Mancava la firma del dirigente comunale del settore patrimonio, che adesso è arrivata. Apporre l’ultima sigla, a questo punto, tocca al management di Eni. In settimana, tutto potrebbe essere completato, almeno sul piano del comodato d’uso che mette la struttura nella disponibilità dell’ente comunale. Il sindaco Terenziano Di Stefano sta seguendo personalmente l’intera vicenda, attraverso un tavolo tecnico che si è riunito più volte, pure in presenza di esperti esterni. Oltre all’ente comunale e ad Eni (attraverso la fondazione Mattei), sono partner del progetto sia Sicindustria sia l’Università Kore di Enna, che dovrebbe avviare alcuni corsi proprio nel polo di “Macchitella lab”.