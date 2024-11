“Macchitella lab”, giunta vara la delibera per il comodato d’uso: “Accelerare per i corsi”

Gela. L’amministrazione comunale, come abbiamo riportato anche di recente, sta cercando di stringere i tempi per avere la piena disponibilità dell’ex casa albergo Eni, destinata al progetto “Macchitella lab”. La giunta, oggi, ha varato la delibera che consentirà di attivare il comodato d’uso. Da Eni all’ente comunale, è questo il passaggio previsto, inizialmente per un periodo di tre anni che può arrivare fino a cinque. La delibera, che ha ottenuto il pieno assenso della giunta, apre inoltre la strada per l’acquisizione definitiva da parte dell’ente comunale. Sono stati rilasciati tutti i pareri tecnici favorevoli. In questi giorni, il sindaco Di Stefano ha insistito affinché si arrivasse alla delibera che gli permetterà di sottoscrivere anzitutto il comodato d’uso, successivamente seguito da un protocollo per la gestione. Nell’iter, oltre all’amministrazione comunale, sono coinvolte la stessa Eni, la fondazione “Mattei” per conto della multinazionale, Sicindustria e l’Università Kore di Enna. La necessità di finalizzare si è posta per tentare di rientrare nei tempi utili all’avvio, così si legge nella delibera, “di un Master universitario di II livello in “Protezione dell’ambiente e riqualificazione delle aree industriali” e di un corso di laurea professionalizzante in “Tecnologie per il costruito e la sostenibilità ambientale” che l’università Kore di Enna, di concerto con la stessa amministrazione comunale e d’intesa con Eni Corporate University spa, intendono attivare per l’anno accademico 2025-2026”.