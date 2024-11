Manutenzioni, stanziamenti dalla Regione: circa ottocentomila euro per gli interventi urgenti

Gela. Quasi ottocentomila euro da destinare ad interventi di manutenzione. Sono somme, negli scorsi mesi annunciate attraverso le variazioni di bilancio estive all’Ars, e che vanno impegnate entro fine anno. A Palazzo di Città, dove il dissesto non dà troppi spazi di manovra, gli uffici del settore lavori pubblici hanno rilasciato i provvedimenti che accertano le somme in entrata. Saranno tutte poste in capitoli specifici. Sono previste per la manutenzione del verde pubblico, delle strade, degli istituti scolastici di competenza comunale e degli impianti sportivi.