MIRA lancia la seconda edizione dei corsi di Formazione: inizio Gennaio 2025

Grazie all’incredibile risposta alla prima edizione, con richieste che sono continuate ad arrivare ben oltre la chiusura delle iscrizioni, MIRA è entusiasta di annunciare il lancio della seconda edizione dei corsi di formazione, prevista per gennaio 2025.

Per rispondere alle esigenze di flessibilità e praticità, MIRA continuerà ad offrire la possibilità della doppia modalità: presenza e online. Che tu preferisca l’interazione diretta o la comodità del digitale, abbiamo la soluzione perfetta per te.

La nostra missione è garantire una crescita professionale continua e di alto livello per tutti i nostri corsisti. E con il nostro approccio inclusivo, ognuno trova lo spazio per brillare.

“Non c’è niente di più gratificante che vedere la passione dei nostri corsisti trasformarsi in competenza. Siamo pronti per una nuova edizione che promette di superare ogni aspettativa – Renzo e Guido.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte. Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di crescita e sviluppo.

Segui MIRA sui social media per aggiornamenti e notizie. Unisciti alla nostra comunità e scopri un nuovo modo di fare formazione!