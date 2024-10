“Modifiche unilaterali”, associazioni datoriali contro i nuovi orari della Ztl in centro storico

Gela. Confcommercio Ascom Gela, Confesercenti Caltanissetta e Casartigiani del Golfo di Gela, rappresentate rispettivamente dai presidenti Francesco Trainito, Rocco Pardo e Antonio Ruvio, esprimono profonda insoddisfazione per la decisione adottata dalla giunta. Con delibera odierna, infatti, l’amministrazione comunale ha modificato gli orari della Zona a Traffico Limitato in Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra Via Marconi e Via Trieste, senza alcun confronto con le associazioni datoriali. A partire dall’1 novembre, la Ztl sarà attiva ogni anno dall’1 ottobre al 19 giugno. Nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e nei giorni festivi, la limitazione al traffico avrà effetto dalle ore 18:30 alle ore 22:00, mentre nei giorni di venerdì e sabato l’orario si estenderà fino alle ore 2:00 del giorno successivo. Confcommercio Ascom Gela, Confesercenti Caltanissetta e Casartigiani del Golfo di Gela denunciano la mancanza di dialogo e l’assenza di concertazione con le associazioni di categoria, un metodo che mina l’efficacia di una misura destinata ad avere rilevanti ripercussioni sul tessuto economico della città. Questa nuova regolamentazione della Ztl interessa da vicino tutte le attività commerciali, artigianali e i pubblici esercizi del centro cittadino e avrà un impatto significativo sull’accessibilità, in particolar modo durante il periodo invernale. “Riteniamo che ogni decisione di tale portata, specialmente se mirata a valorizzare il centro storico, dovrebbe essere frutto di un confronto con le associazioni rappresentative delle categorie economiche coinvolte, per assicurare che le esigenze dei cittadini e degli operatori economici trovino il giusto equilibrio”, spiegano Francesco Trainito, Rocco Pardo e Antonio Ruvio, referenti delle associazioni datoriali.