“Mondo opposto”, Cosa nostra riorganizzata sul territorio: otto a giudizio, abbreviato per i Musto

Niscemi. Vanno a giudizio, fissato per il prossimo febbraio. In giornata, sono arrivate le prime determinazioni del gup del tribunale di Caltanissetta per i coinvolti nel blitz antimafia “Mondo opposto”. Sono otto quelli che non hanno scelto il giudizio abbreviato e che sosterranno il dibattimento. Davanti al collegio penale del tribunale di Gela, si presenteranno il gelese Emanuele Burgio, il carabiniere niscemese Giuseppe Carbone, i mazzarinesi Alessandro Fausciana, Gaetano Fausciana e Salvatore Fausciana, il poliziotto in pensione niscemese Salvatore Giugno, Antonino Pittalà e Salvatore Pittalà. Sono tutti accusati di aver orbitato, a vario titolo, intorno ai fratelli niscemesi Alberto Musto e Sergio Musto, che per gli investigatori avrebbero preso le redini di Cosa nostra sul territorio, avendo come punto di riferimento Niscemi. Per gli inquirenti, avrebbero avuto la possibilità di ottenere notizie riservate dal poliziotto Giugno e dal carabiniere Carbone. Alcuni imputati hanno voluto rendere dichiarazioni spontanee. I carabinieri condussero le indagini. Sono parti civili il Comune di Niscemi, con il legale Paolo Testa, e i Ministeri dell’interno e della difesa, attraverso l’Avvocatura dello Stato, con il legale Giuseppe Laspina. La costituzione è stata ammessa per diversi privati che sarebbero stati vessati e per le associazioni antiracket, locale e nazionale.