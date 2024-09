Monopolio collegamenti marittimi, chieste condanne: “Sette anni per Crocetta”

Palermo. Dopo i patteggiamenti degli anni passati, nell’ambito del terzo filone dell’inchiesta Mare Monstrum partita nel 2017 è stata avanzata dalla Procura di Palermo una nuova richiesta di condanna a carico di Ettore Morace, all’epoca ai vertici di Liberty Lines, compagnia di proprietà tutt’oggi della sua famiglia. Gli inquirenti in particolare hanno chiesto la condanna di Rosario Crocetta, l’ex presidente della Regione Siciliana, di Ettore Morace e dell’ex collaboratore di Crocetta, Massimo Finocchiaro, attualmente assessore agli spettacoli del comune di Messina. Per l’ex presidente della Regione sono stati chiesti sette anni di carcere, mentre per Morace e Finocchiaro sei anni e sei mesi ciascuno. La procura ha chiesto anche una multa per la compagnia marittima di 400 mila euro.