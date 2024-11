Morte Vizzini, in appello condanne con entità ridotta: per l’operaio incidente in raffineria

Gela. L’operaio cinquantaquattrenne Antonio Vizzini morì per le gravi conseguenze riportate in un incidente sul lavoro, all’interno del sito di raffineria. Venne travolto durante le manovre di una gru, all’isola 4 dello stabilimento di contrada Piana del Signore. Per quei fatti, al termine del giudizio di appello, le condanne sono state riviste, con una riduzione per tutti gli imputati. Si tratta di Giuseppe Antonuzzo (che manovrava la gru) e Antonio Bennici, entrambi condannati in primo grado ad un anno e dieci mesi. Per Antonuzzo, la pena è di sei mesi mentre per Bennici è stata stabilita in dieci mesi. Un anno per Angelo Vergati, Giovanni Nunnari e Stefano Lo Coco, ai quali venne imposto un anno e sei mesi ciascuno. Dieci mesi infine per Leandro Lorefice (in primo grado la condanna fu ad un anno e sei mesi). I giudici della Corte d’appello di Caltanissetta hanno ridotto l’entità delle pene, accogliendo in parte alcune motivazioni poste dalla difesa, ad iniziare dal concorso di colpa. In base a questa ricostruzione, Vizzini non avrebbe rispettato tutti i protocolli di sicurezza, fino al tragico epilogo. Una direttrice che i legali dei familiari dell’operaio hanno sempre escluso, parlando di errori e mancanze non addebitabili alla vittima ma al datore di lavoro e alle società di controllo. I familiari sono parti civili nel procedimento, con gli avvocati Riccardo Lana, Dionisio Nastasi, Giuseppe Ferrara e Giuseppe Catanese. Hanno insistito per la piena conferma delle pronunce di primo grado, così come la procura generale.