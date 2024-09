“Mozione contro ampliamento Timpazzo, Mpa deve esprimersi”, Orlando: “Servizio va migliorato”

Gela. Il Pd tira dritto nella vicenda, con spunti ormai politici, dell’ampliamento della discarica Timpazzo. Domani, ci sarà un’analisi interna alla maggioranza, voluta dal primo cittadino Terenziano Di Stefano. Il sindaco ha già inoltrato in Regione osservazioni critiche sull’opzione dell’ampliamento, il cui progetto presentato da Impianti Srr sta sviluppando un complesso iter tecnico. Il governo regionale prevede un finanziamento con fondi Fsc ma la maggioranza non pare affatto in linea con questa eventualità. “Agli alleati esporremo la nostra mozione di netta contrarietà all’ampliamento – dice il capogruppo dem Gaetano Orlando – questo territorio ha già dato tanto. Timpazzo nacque per servire il bacino locale e non per i rifiuti di tutta la Sicilia. Il nostro no è netto. La discarica deve garantire solo il comprensorio e non altro”. I democratici valuteranno le posizioni degli alleati e spronano politicamente pure gli autonomisti dell’Mpa, che nel governo regionale hanno come riferimento l’assessore all’energia Roberto Di Mauro, parte in causa nel piano rifiuti sostenuto dal governo Schifani. “Penso sia corretto che anche l’Mpa esprima la propria posizione sul tema, al momento non mi pare l’abbia ancora fatto”, aggiunge Orlando.