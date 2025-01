Museo del mare ancora chiuso, cittadini si attivano: nasce comitato, “va aperto prima possibile”

Gela. Se dovesse essere necessario, sono disposti ad avviare interlocuzioni con la deputazione regionale, fino a chiedere un incontro con l’assessore Scarpinato e con il presidente Schifani. Nasce il comitato per l’apertura del Museo del mare e la scelta arriva da cittadini che già fanno parte del comitato di quartiere della zona, Orazio Caiola ed Emanuele Sacco, spesso impegnati per la collettività. “Da tempo ci chiediamo come mai il Museo del mare che insiste dentro quest’area è ancora chiuso ed è nata l’idea di iniziare ad essere da pungolo, per carpire qualche informazione in più. Quindi, all’interno del comitato di quartiere nasce il comitato per l’apertura del Museo del mare, ci attiveremo per capire come mai è stata chiusa la struttura provvisoria, che ha permesso di portare in città quasi cinquantamila turisti, mai successo prima, in pochissimo tempo”.