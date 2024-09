Musica e fede, il concerto per la pace nella parrocchia di Settefarine

Gela. Si è tenuto per il terzo anno consecutivo nella parrocchia di Settefarine il tradizionale concerto per la pace. Il concerto è stato il primo evento per il neo parroco don Daniele Centorbi che ha introdotto lo spettacolo con un breve momento catechetico.

Ad aprire le esibizioni musicali è stata la famiglia Scerra. Simone, 17 anni , ha accompagnato al pianoforte la sorella tredicenne Ester nell’esecuzione di due brani tratti dal repertorio del Rinnovamento nello Spirito Santo e “la Rondine”, celebre brano di Mango, arrangiato però nella versione che la figlia Angelina ha portato a Sanremo per la serata delle cover. A sostenere i giovani Scerra, il padre Giuseppe che ha eseguito i brani con la chitarra.

Subito dopo è toccato al coro Joyful Choir che in stile gospel ha eseguito due brani,uno dei quali è stato When You Believe, conosciutissimo grazie al cartone di animazione “Il principe d’Egitto” e alla colonna sonora realizzata da Mariah Carey e Whitney Houston. Un inno alla fede che invita ad affidarsi a Dio nei momenti di difficoltà perché ,come recita il testo,“vedrai miracoli,se crederai!”.