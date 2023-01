“Nave greca e ottantesimo dello sbarco”, incontri in Regione: Incardona, “forte attenzione su caso Gela”

Gela. Un vero rilancio turistico e culturale, nonostante le tante difficoltà che il territorio attraversa, ma anche la necessità di sondare il “caso Gela”. Oggi, l’assessore Salvatore Incardona ha avuto diversi incontri in Regione. Quello più ampio, sul piano dei temi, c’è stato con l’assessore Elvira Amata, che ha la delega ai beni culturali. “Ci sono gli occhi della Regione puntati sulla nostra città – dice Incardona – la mostra con la nave greca è stato un primo punto, fondamentale ma non sarà il solo. Da lì ripartiremo, attraverso il nuovo Museo del mare. L’assessore Amata sta già dando grande attenzione anche all’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato. E’ un’appassionata e vuole che in città si faccia qualcosa che rimanga stabilmente. Abbiamo avuto un primo tavolo tecnico. L’assessorato regionale ha attivato anche una ricognizione generale sul parco archeologico. Il museo del mare e quello di Molino a Vento sono delle priorità. A breve, dovrebbe tenersi un incontro con il sindaco Lucio Greco”. Lo scorso fine settimana si è conclusa la mostra sul mito di Ulisse e in tanti spingono affinché la nave greca possa tornare in esposizione anche prima dell’inaugurazione del Museo del mare. “Ci siamo confrontati inoltre con l’assessore all’istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano – aggiunge Incardona – ho posto alla sua attenzione alcune questioni che riguardano progetti predisposti attraverso l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli. Da Turano c’è ampia disponibilità. E’ intenzionato a fare una visita negli istituti scolastici cittadini e negli uffici del provveditorato. Il nostro intento, sostenuto anzitutto dal sindaco Greco, è andare avanti sull’istituzione del liceo musicale”. Inevitabile che il viaggio istituzionale servisse anche per non far abbassare le luci sulla vicenda finanziaria che pesa enormemente sull’ente comunale.