Truffa agli anziani, falso maresciallo dei carabinieri “spilla” 2.500 euro a pensionata

Caltanissetta. Attenzione ai raggiri agli anziani. Nei giorni scorsi si è registrato un caso nella Provincia di Caltanissetta, dove è stato denunciato un episodio di truffa ai danni di un’anziana. Il falso Maresciallo dei Carabinieri ha prima telefonato alla vittima, informandola che il nipote aveva causato un incidente stradale dove una persona era rimasta gravemente ferita, e per risarcire la controparte chiedeva una somma di denaro pari a 13.500 euro. Successivamente si è recato presso l’abitazione, dove si è fatto consegnare un sacchetto contenente vari monili in oro e 2.500 euro in contanti, rassicurando la vittima circa le sorti del nipote, per poi dileguarsi per le vie adiacenti facendo perdere le proprie tracce.

In questo momento i militari dell’Arma stanno svolgendo tutti gli accertamenti utili all’individuazione dell’autore e la raccomandazione che giunge dal Comando Provinciale di Caltanissetta è di non dare seguito ad alcun tipo di richiesta, né di consegna di oggetti o denaro, né di pagamento di sanzioni, poiché in nessun caso le forze dell’ordine avanzano questo tipo di istanze.