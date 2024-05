Ghelas, bilancio pronto per essere trasmesso ai revisori della multiservizi

Gela. Il manager di Ghelas, l’ingegnere Pietro Inferrera, aveva già spiegato, durante una delle ultime sedute di consiglio comunale sul tema della municipalizzata, che la bozza di bilancio 2023 faceva segnare una chiusura in positivo. La multiservizi va avanti nonostante le tante difficoltà dovute ad un personale ormai esiguo e allo stato di dissesto del municipio che non facilita le cose. La giunta ha varato una proroga tecnica, l’ennesima, per i prossimi tre mesi, dato che l’assise civica non è riuscita ad esprimersi sul contratto almeno fino al prossimo dicembre. Il management Ghelas, probabilmente domani, trasmetterà il bilancio, ormai definito, ai revisori dell’azienda. Toccherà all’organo di controllo effettuare le verifiche e gli accertamenti. Inferrera ha dato una linea piuttosto precisa e rimane alla guida nonostante il gruppo più vicino al sindaco Lucio Greco, di recente, abbia cercato di capire se ci fossero le condizioni per un cambio in corsa, prima di lasciare Palazzo di Città. L’ingegnere, ritenendo di aver operato secondo criteri di efficienza per l’azienda, ha escluso un passo indietro, ricordando che lo scorso anno le sue dimissioni non erano state accolte.