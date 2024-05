Basket femminile, in città tante iniziative con le giovani per rilanciare il movimento

Gela. Si è appena concluso un weekend che ha visto la pallacanestro interamente al centro del villaggio. Domenica mattina, si sono disputate le selezioni regionali in vista del Trofeo delle Province e del Trofeo del Mediterraneo, che hanno visto coinvolte le giovani atlete classe 2009, 2010 e 2011. Venerdì e sabato si sono disputate le Final Four regionali under 17, con il trionfo per altro della rappresentativa gelese a discapito di Patti in finale e di Giarre in semifinale. Sempre sabato però, ha avuto luogo a Gela il progetto femminile “4 Girls League”, a cui hanno partecipato diverse piccole cestiste Under 13 ed Esordienti provenienti da ogni parte della Sicilia. Designato dalla FIP come istruttore il gelese Croci La Cognata, tra i responsabili dell’unica squadra femminile di pallacanestro presente nella nostra città, seppur militante in campionati giovanili.

Ad assistere all’evento anche il professore Antonio Romano, allenatore della Virtus Gela, ultima squadra di pallacanestro femminile presente nella nostra città, risalente alla stagione 2006/07.