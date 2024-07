“Non si esce dal dissesto gravando sui cittadini virtuosi”, Caci: “Amministrazione cambi linea”

All’amministrazione Di Stefano chiede un cambio di passo, già in tema di tributi e nel percorso per uscire dal dissesto. “Se queste erano le azioni amministrative che si volevano intraprendere, era giusto dirlo in modo trasparente sui palchi e nei talk show. Adesso, esorto la nuova amministrazione ad effettuare azioni di recupero affinché si possa ridurre in tempi rapidissimi il costo in capo ai contribuenti e ribaltare con urgenza il servizio di riscossione in capo alla Impianti Srr, così da evitare di farsi carico dei debiti generati dai contribuenti che non pagano le tasse. Chiedo inoltre di chiarire quali sono le premialità per i cittadini che hanno contribuito a raggiungere circa il 65 per cento della raccolta differenziata, ci sono o no questi vantaggi, perché dalla seduta di oggi sono emerse solo maggiori tasse. Dal dissesto – conclude – si dovrà uscire mettendo in atto tutte le azioni amministrative finalizzate ad ottimizzare i processi e soprattutto i costi e non mettendo le mani nelle tasche dei cittadini”. Caci non ha intenzione di fare sconti a Di Stefano e all’amministrazione.