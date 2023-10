Nuova Fiera del Levante Bari rafforza l’intesa con BolognaFiere

BOLOGNA (ITALPRESS) – Il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli ha incontrato il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari. E’ quanto si legge in una nota.”Grazie alla collaborazione di BolognaFiere infatti, socio strategico della Nuova Fiera del Levante, alle sue competenze, alla sua esperienza e al suo know how – sottolinea la nota – l’obiettivo è incrementare ulteriormente format fieristici specializzati da realizzare a Bari sul modello di fiere di settore quali Agrilevante, Saie, Mecspe ed altre. Il tutto per diventare sempre più un punto di riferimento importante nel mercato fieristico nazionale e internazionale”.”L’incontro, che si è svolto al Comune di Bologna – prosegue la njota -, è stato anche l’occasione per parlare di come si stanno trasformando e sviluppando i quartieri fieristici che puntano su congressi, eventi, incontri, sport, intrattenimento ed ovviamente su fiere specializzate che necessitano di infrastrutture e tutto quello che serve di supporto alla attività fieristica”. “Il sindaco Lepore e il presidente Calzolari sono fortemente convinti di questa nostra collaborazione anche perchè supportati dai numeri positivi dei visitatori e degli espositori che abbiamo registrato fino ad oggi – dichiara Frulli -. Bari è un punto di riferimento reale e concreto e può diventare una eccellenza ma deve avere la lungimiranza di investire e rendere la struttura Fiera adeguata al futuro con spazi e padiglioni nuovi e moderni”.- foto: ufficio stampa Nuova Fiera del Levante – (ITALPRESS).