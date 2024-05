Cala la produzione di greggio anche nel sito locale, Castania: “Vogliamo capire intenzioni azienda”

Gela. L’investimento “Argo-Cassiopea”, nella filiera del gas, è sicuramente una delle priorità attuali per Eni e per il territorio. Però, sul tavolo ci sono altre questioni, decisamente di peso. Per i sindacati del settore, infatti, è da ritenersi “preoccupante” il calo netto della produzione di greggio. Una linea in discesa che riguarda tutti i siti di Enimed, compreso quello locale. “La preoccupazione c’è – dice il segretario Uiltec Maurizio Castania – i dati parlano chiaro. Se nel 2013 arrivammo ad un picco di ventimila barili al giorno, oggi invece siamo attestati ad una soglia di 7.500 barili al giorno. Una tendenza che riguarda il sito di Gela così come quelli di altre aree della Sicilia. Nel sito ragusano, addirittura, siamo a poche centinaia di barili al giorno. Riteniamo che uno dei prossimi incontri da tenere con l’azienda debba vertere proprio su questi aspetti”.