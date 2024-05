La Melfa’s Gela Basket presenterà ricorso dopo il duro verdetto della FIP

Nel caso in cui il ricorso non dovesse essere accolto, l’obiettivo sarà doverosamente quello di ripartire sul binario del grande girone di ritorno disputato nella stagione appena giunta al termine e portare il bel gioco di questa squadra in tutti i palazzetti che ospiteranno i biancazzurri nel prossimo campionato. L’auspicio è che vengano riconfermate tutte le colonne portanti che hanno trascinato questa squadra verso le semifinali playoff, a partire dai fratelli Caiola, in grado di alzare notevolmente il tasso tecnico del roster biancazzurro a campionato in corso e di portare anche tanto entusiasmo nel gruppo squadra. Stagione di altissimo livello anche per Salvo Longo e Luigi Dispinzeri, tornati a Gela dopo tanti anni e sin da subito protagonisti. Degna di nota anche la prima stagione in biancazzurro del playmaker serbo Dorde Stanic, che ha fatto innamorare i tifosi grazie al suo stile di gioco e alle sue triple, molte delle quali siglate nei clutch time e che hanno regalato la vittoria alla squadra allenata da coach Salvatore Bernardo, alla prima semifinale playoff in carriera da tecnico. Da capire anche quale sarà il futuro del capitano Orazio Ventura, figura di rilievo nello spogliatoio locale che ha lasciato la squadra negli ultimi giorni. Da giugno si inizieranno a fare le dovute valutazioni e si deciderà chi merita di essere riconfermato e chi no.

Per quanto riguarda il settore giovanile, si giocheranno oggi al PalaLivatino le semifinali Under 17 regionali. A staccare il pass per le Final Four sono state Patti, Giarre, Trapani e proprio la Melfa’s Gela Basket. La finale si giocherà domani pomeriggio alle 18.