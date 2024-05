Lo spaccio di droga nell’inchiesta “Smart working”, aperto giudizio per tre coinvolti

Gela. Il dibattimento nei loro confronti è stato aperto davanti al giudice Marica Marino. I fratelli Antonino Raitano e Ruben Raitano e ancora Francesco Casco, lo scorso anno, furono raggiunti, insieme ad altri coinvolti, da misure restrittive per i fatti del blitz “Smart working”. Secondo i poliziotti del commissariato e i pm della procura, anche durante il periodo del lockdown lo spaccio di droga non si sarebbe mai fermato. La procura, per i tre imputati, aveva già richiesto il giudizio immediato: stessa decisione avanzata per altre posizioni che però affronteranno riti alternativi. I difensori dei tre, gli avvocati Davide Limoncello e Lia Comandatore, hanno esposto le rispettive richieste istruttorie, così come la procura, in aula con il pm Tiziana Di Pietro. Rispetto a Casco, il difensore ha avanzato la possibilità di una perizia per valutare le condizioni soprattutto di idoneità psichica. Il giudice si pronuncerà nel corso della prossima udienza.