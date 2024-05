Come ottenere un prestito senza presentare una busta paga

Chi sono i cattivi pagatori e come possono ottenere un prestito

Con il termine di cattivi pagatori ci si riferisce solitamente a quei soggetti che, talvolta anche inconsapevolmente, si sono trovati a rientrare nell’elenco dei protesti, una situazione che può verificarsi anche a seguito di una semplice dimenticanza o ritardo di una scadenza.

Basta avere un finanziamento in corso e ritardare il pagamento di una rata, oppure non avere sufficiente liquidità sul conto corrente bancario, per finire in automatico nell’elenco dei protesti, trovandosi nell’impossibilità di ottenere un altro prestito.

Anche in una situazione di questo tipo può intervenire un garante che, con la sua firma, si impegna a rispondere delle eventuali inosservanze del richiedente del prestito, il quale può quindi ottenere l’importo di cui ha bisogno anche senza percepire un reddito vero e proprio.

Se, al contrario, un cattivo pagatore dispone di un reddito mensile certificabile e sufficiente, può ricorrere ad un’altra soluzione per ottenere un ulteriore finanziamento, che consiste nella formula cosiddetta della cessione del quinto.

La cessione del quinto consiste nell’erogazione di un prestito da restituire a rate mensili il cui importo corrisponde alla quinta parte dello stipendio e viene detratto automaticamente già in busta paga, escludendo qualsiasi rischio di ritardo o dimenticanza.

La soluzione del quinto di stipendio è utile anche quando ci si trova a dover far fronte alle rate di diversi finanziamenti, optando in questo caso per un prestito di consolidamento, ideale per radunare tutto in un’unica rata, pari al quinto del proprio reddito mensile.