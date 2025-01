“Nuovo ospedale per concentrare più risorse”, Federico: “Visione Franzone è limitata”

Federico, che non si rivede nell’attuale amministrazione Di Stefano e alle amministrative ha scelto il blocco “Alleanza per Gela”, non cambia idea. “Manca una visione complessiva della città – aggiunge – nell’amministrazione, ognuno porta avanti una visione personale. Basta notare le posizioni dell’assessore Franzone sul nuovo ospedale. Era sufficiente che mi contattasse e gli avrei spiegato quali sono le ragioni alla base della scelta di un nuovo ospedale. Non hanno una visione univoca. Come si porranno quando sarà la volta di affrontare il tema dei vincoli Sic Zps? Non penso che il sindaco abbia la stessa visione dei grillini. Ritornando alla vicenda della sanità locale, occorre che le nostre strutture e i servizi migliorino. Dobbiamo attrarre le eccellenze e fare ritornare i giovani medici locali che hanno grandi doti e capacità”. Federico guarda inoltre ad un comparto essenziale, quello agricolo, da anni in difficoltà. È un cavallo di battaglia del deputato regionale FdI Salvatore Scuvera, che dal momento del suo insediamento sta insistendo sul tema delle dighe, del piano traverse e delle manutenzioni delle condotte irrigue. “Va bene ottenere i fondi per le manutenzioni – conclude l’ex presidente della Provincia – però, così non si risolve il problema. Sarebbe utile invece una battaglia per ripristinare il finanziamento da dieci milioni di euro per il rifacimento delle condotte e dell’interconnessione tra le dighe Cimia e Disueri. Non possiamo permetterci che dopo le manutenzioni ci siano altri disservizi, come è sempre accaduto in questi anni”. Federico, in maniera cristallina non trova riferimenti nell’azione della giunta Di Stefano, al contempo inoltra qualche “suggerimento” alla deputazione regionale di centrodestra, quasi invitandola ad essere più incisiva.