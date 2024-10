Operatore ferito per un grave incidente all’imbottigliamento, Cassazione conferma le condanne

La multa da 500 euro, solo per un capo di imputazione, era stata decisa per il medico Maria Rosa Martire. In base alle contestazioni, omise di dare celere comunicazione dell’infortunio. Era collocata nella struttura interna dello stabilimento di contrada Piana del Signore. Difesa dall’avvocato Nicoletta Cauchi, era stata assolta “per non aver commesso il fatto” dall’altra imputazione che le veniva mossa, legata a presunte lesioni per le conseguenze poi riportate dal lavoratore. La procura generale e la parte civile (sostenuta dal legale Rocco Guarnaccia) hanno insistito per la conferma della decisione di appello. Il legale del dipendente ferito ha rimarcato gli effetti generati dall’incidente. L’operatore ferito venne trasferito in una clinica privata per condurre ulteriori accertamenti. Secondo il legale di parte civile, il quadro clinico rischiava di aggravarsi ancora di più. Venne sollevato il sospetto che si volesse minimizzare l’infortunio. I legali degli operatori dell’impianto, tutti dipendenti Eni, nei precedenti gradi di giudizio avevano insistito sul fatto che il ferito avesse agito senza osservare le prescrizioni dettate per muoversi nell’impianto e intervenire sul macchinario. Gli imputati negarono di aver avuto mansioni di controllo e di supervisione. Una ricostruzione non accolta dai giudici. I magistrati romani di Cassazione hanno confermato le decisioni. Tra i difensori, i legali Gualtiero Cataldo e Carlo Autru Ryolo. Al lavoratore ferito venne riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni e una provvisionale. Raffineria era responsabile civile nel giudizio.