Operazioni fondo Carlyle, “valutazione” dell’Antitrust: tra le acquisizioni quota “Cassiopea”

Gela. La comunicazione era stata diffusa alcune settimane fa, come abbiamo riportato. Nell’operazione di acquisto condotta dal fondo di private equity Carlyle rispetto a diversi asset controllati dal gruppo Energean, c’è pure una partecipazione del quaranta per cento nel giacimento “Cassiopea”, lungo le coste locali. E’ il fulcro del progetto di Eni per il gas che si svilupperà inoltre con una base a terra per convogliarlo nella rete nazionale. L’Autorità antitrust ha avviato una “valutazione” sull’intera operazione di acquisto che prevede altre partecipazioni in progetti di esplorazione e produzione, non solo in Italia ma inoltre in Croazia ed Egitto. Nel sito istituzionale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, vengono riportati alcuni dettagli dell’attività di verifica avviata. Fino al prossimo 29 luglio, ci sarà tempo per chi avesse interesse a presentare osservazioni. Energean, nel 2020, concluse un accordo per ottenere Edison Exploration&Production spa e sue partecipazioni nel settore esplorazione e produzione di idrocarburi (olio e gas naturale), comprese quelle in “Cassiopea”. L’accordo riguarda appunto il quaranta per cento che Energean detiene nel giacimento a mare di Eni. L’Antitrust riporta ulteriori dettagli.