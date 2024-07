Opposizione all’esordio, Biundo “FI può crescere ancora”: Pepe, “unità su voto presidenza”

Gela. Tra domani e giovedì dovrebbe tenersi un primo vero vertice dell’opposizione all’amministrazione Di Stefano. All’indomani della dura sconfitta del ballottaggio, pesante in termini di numeri, chi non si schiera con il primo cittadino vuole dare continuità ad un progetto alternativo. Quale sarà l’approccio di un’opposizione, su soglie inferiori a quelle della maggioranza, è tutto da definire. I forzisti hanno piazzato un risultato elettorale che li ha proiettati in testa al gruppo del centrodestra, ponendoli come primo partito in assoluto in città. “La nostra, come ho sempre detto, sarà un’opposizione responsabile e costruttiva – dice il consigliere azzurro Antonino Biundo – vedremo anzitutto chi si collocherà all’opposizione. La riunione che si terrà prima della seduta di consiglio servirà anche a questo. Sconti non ne faremo a nessuno però se ci saranno atti a favore della città avranno certamente il nostro sostegno”. Biundo è stato il più votato tra i berlusconiani e tiene a ribadire la sua collocazione. “Sono in Forza Italia e rimarrò in questo partito – aggiunge – c’è un rapporto forte con il nostro coordinatore provinciale. Spero anzi che possano esserci nuovi ingressi in Forza Italia, per consolidare il progetto. Ci sono le condizioni affinché FI, FdI, Italia Viva, la Dc e il gruppo dell’ingegnere Cosentino, strutturino un’opposizione coesa. Ci sono temi per la città che sono fondamentali. Quindi, intorno alla questione idrica, al turismo, alla riapertura dei musei e al rilancio della sanità locale, non ci tireremo indietro e se ci saranno atti in tal senso da parte dell’amministrazione avranno il nostro sostegno”. Il fronte che non si rifà al sindaco e che ha appoggiato l’ingegnere Cosentino, sconfitta al ballottaggio, è tutto da costruire e sicuramente riparte da alcuni punti fermi. “Personalmente, ho sempre avuto un rapporto assai consolidato con il consigliere Gabriele Pellegrino e ci saranno certamente convergenze in aula”, precisa Biundo.