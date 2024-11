Orlando: “Pd compatto insieme al sindaco, rete fognaria di Manfria è un successo”

Gela. I dem, nonostante qualche fase di incomprensione interna su passaggi politici e amministrativi, continuano ad essere un pezzo importante nello scacchiere del governo cittadino. Il rapporto con il sindaco Di Stefano si sta intensificando, a seguito peraltro della doppia nomina assessoriale, con gli innesti del consigliere Fava e del componente della direzione nazionale del partito Di Cristina. Ieri, i democratici erano presenti in grande stile alla conferenza stampa di presentazione del progetto della rete fognaria di Manfria, approvato e finanziato per oltre tre milioni di euro. “Dopo cinque mesi di governo della città – dice il capogruppo consiliare del Pd Gaetano Orlando – non è da tutti arrivare alla finalizzazione del progetto della rete fognaria di Manfria. Mi congratulo con l’ex assessore Arancio, con il successore Fava e con il vicecapogruppo Cuvato. Hanno creduto nel progetto e si sono impegnati, insieme al sindaco, per finalizzare lo stanziamento. Spero che i lavori possano vedere la luce nei primi mesi del 2025, almeno per il primo stralcio. Il Pd ha sempre creduto in questa priorità e devo dire che ci lavoravamo già dai tempi della giunta Crocetta”. Orlando, che i malumori politici li ha espressi pubblicamente e senza nascondersi, pare voler mettere alle spalle una fase di incertezze interne al partito. “Non c’è nessun problema – continua – siamo uniti e ci rivediamo nell’amministrazione del sindaco Di Stefano. I primi risultati per la città si iniziano a notare. I sei consiglieri comunali del partito e gli assessori seguono la stessa linea. Non mi risultano incomprensioni. L’assessore Fava sta facendo molto per il decoro urbano e ci saranno interventi ulteriori in vista delle festività natalizie. Tutto questo è positivo per la città”. Nelle ultime settimane, ci sono state più verifiche interne al partito, con confronti tra il gruppo consiliare e la struttura commissariale, retta dall’ex parlamentare Ars Giuseppe Arancio, appena uscito dalla giunta del sindaco Di Stefano.