Pari interno con la capolista Athletic Palermo, Cacciola: “Siamo in un buon momento”

Gela. Gara equilibrata oggi al “Vincenzo Presti” fra Athletic Palermo e Gela, rispettivamente capolista, a pari punti col Misilmeri, e terza classificata, a -2 dalle prime della classe. Un buon momento per i biancazzurri guidati da mister Cacciola, arrivati al loro terzo risultato utile consecutivo dopo le vittorie contro Parmonval e Accademia Trapani. Proprio il tecnico del Gela ha commentato ai nostri microfoni la gara giocata, oggi, a viso aperto.

“Siamo in crescita, siamo una squadra che ha subito dei cambiamenti – afferma mister Cacciola – per noi oggi era un banco di prova, venivamo da due vittorie consecutive, sapevamo di incontrare la prima in classifica e per questo da parte nostra c’erano grandissima motivazione e voglia di cercare di ottenere un risultato importante”.