PAURA A LONDRA, ACCOLTELLAMENTI SUL LONDON BRIDGE

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – La polizia di Londra riferisce su Twitter di essere intervenuta per degli accoltellamenti avvenuti nella zona del London Bridge. Un uomo è stato arrestato. “Riteniamo che diverse persone siano state ferite”, prosegue la polizia, che invita i cittadini “a usare il buon senso e la moderazione nel far circolare immagini e video dell’incidente”.

“Le circostanze relative all’incidente del London Bridge rimangono poco chiare. Tuttavia, per precauzione, stiamo attualmente trattando questa vicenda come se fosse legata al terrorismo”, sottolinea la polizia, aggiungendo che “un uomo è stato colpito dagli agenti”.

