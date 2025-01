“Per il lungomare è tutto pronto, sfrutteremo ogni progetto”, Di Dio: “Incarichi? Non c’è nulla di marcio”

Gela. Sulla base delle previsioni, i cantieri del secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia avrebbero dovuto vedere il via già questa settimana. Ci vorrà invece qualche giorno in più. “Il cantiere è stato consegnato all’azienda aggiudicataria – dice l’assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio – da quello che mi risulta, si attende la conclusione della fase di bonifica per accertare la presenza di eventuali residuati bellici, come prevede la disciplina in materia. Penso che la prossima settimana i lavori possano materialmente partire”. Il secondo tratto del lungomare è uno dei progetti di richiamo nella programmazione dell’amministrazione comunale. Rientra nella seconda finestra del programma “Rigenerazione urbana”, con fondi già autorizzati e stanziati. Stando al cronoprogramma tracciato, inoltre, a breve i cantieri dovrebbero partire per la palestra dello stadio “Presti” e ancora per l’Orto Fontanelle e l’ex scalo ferroviario, interventi garantiti dal programma “Qualità abitare”. L’amministrazione, come conferma Di Dio, cercherà di non perdere di vista quei progetti che hanno subito battute d’arresto, anzitutto nel sistema “Agenda Urbana”. “Abbiamo diversi progetti già esecutivi che sicuramente cercheremo di inserire nella nuova programmazione dell’Unione dei Comuni – aggiunge l’esponente della giunta Di Stefano – o in altri bandi. Il vero problema rimane quello del personale, che è veramente ai minimi. Abbiamo pochi rup, sempre gli stessi per tutte le procedure in essere”. Quello di uffici senza personale è un vulnus che ormai si ripete. Una condizione che spinge spesso a guardare all’esterno con incarichi mirati per i lavori che vanno completati rispettando precise scadenze, evitando il rischio dei tagli. In queste settimane, abbiamo riferito di incarichi tecnici affidati a professionisti esterni.