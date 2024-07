Per non pagare la sosta nel parcheggio Arena hanno forzato la sbarra: tutti multati

Gela. Un atto vandalico come tanti, l’ennesimo ad una struttura pubblica. La sbarra del parcheggio Arena forzata per uscire senza pagare l’euro dovuto per la sosta. Quello che lo rende diverso in questo caso è che l’atto viene commesso sotto gli occhi di decine di utenti del parcheggio che, non solo non fanno nulla per intervenire né chiamano qualcuno anzi, al contrario incitano i due che manomettono la sbarra e, una volta aperto il varco si affrettano a recuperare i propri veicoli per uscire gratis dal parcheggio prima che arrivi qualcuno a controllare.

Un atto di inciviltà collettiva che racconta plasticamente quale sia il livello di rispetto della cosa pubblica in città e spiega il motivo per cui il Parcheggio Arena conti ormai decine di atti di vandalismo ai suoi danni più o meno gravi, nonostante l’impianto di videosorveglianza attivo sui tre piani della struttura.

Tutti i partecipanti alla vicenda, dagli esecutori materiali del danneggiamento, agli automobilisti in fuga sono stati identificati e multati dalla Polizia Municipale, grazie al numero di targa del loro veicolo.