Piano territoriale, chiusura vicina: a breve le proposte per i progetti trasmesse alla Regione

Gela. In serata, era in programma uno degli ultimi incontri preliminari, negli uffici comunali, per la definizione delle proposte da inserire nel Piano territoriale regionale. L’amministrazione comunale guarda con molto interesse ad uno strumento di programmazione e pianificazione per investimenti pubblici concentrati su più ambiti. L’assessore Simone Morgana, il sindaco Di Stefano, i tecnici coinvolti nelle procedure e ancora le parti politiche e burocratiche, stanno per chiudere la prima fase. Entro domani dovrebbero essere trasmesse, alla Regione, le proposte interne, generate dagli uffici comunali. Morgana, al termine di un precedente tavolo, aveva dato un termine di circa una settimana affinché le parti interessate, comprese le rappresentanze imprenditoriali e degli ordini professionali, avanzassero propri progetti. Al momento, non pare ci siano state iniziative in tal senso mentre gli uffici comunali hanno comunque messo insieme una serie di potenziali interventi. Saranno successivamente illustrati nel dettaglio.