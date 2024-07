“Piena convergenza con alleati, nostro progetto va avanti”, Giudice capogruppo di “Una Buona Idea”

“E’ un progetto che va avanti, c’è interesse da altri comuni – precisa Giudice – ora, abbiamo il sindaco che è espressione diretta del nostro movimento e cinque consiglieri comunali. Dopo l’estate, probabilmente, ci incontreremo per valutare eventuali aggiustamenti organizzativi. E’ corretto che i consiglieri si concentrino sull’attività amministrativa, così come il sindaco. Non escludo che possano esserci cambiamenti per il segretario del movimento e per altre cariche. Valuteremo con attenzione”. Giudice, attuale segretario di “Una Buona Idea”, sarà il capogruppo consiliare. Ha depositato la comunicazione all’ufficio di presidenza. “Per me, è un onore”, precisa. I civici, ancora una volta, nella coalizione del sindaco si pongono come perno equilibratore in un contesto che assicura un ruolo certamente non secondario ai partiti (in consiglio Pd e M5s). Nel clima di convergenza interna, il loro compito non è da poco, con la consapevolezza della leadership del sindaco Di Stefano.