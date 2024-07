“Più servizi da Inps”, Franzone ha incontrato direttore generale: “In città agenzia complessa”

Gela. Da sede territoriale ad Agenzia complessa, con maggiori servizi e unità operative. Missione palermitana per l’assessore Filippo Franzone, che questa mattina ha incontrato il Direttore Generale dell’Inps Sergio Saltalamacchia. Franzone ha chiesto il potenziamento della sede di via Palazzi, prevedendo maggiori servizi e riducendo i disagi di dover recarsi presso la sede principale di Caltanissetta. L’Inps, nel suo piano di riordino siciliano, sta prevedendo delle Agenzie complesse, che consentono l’erogazione di maggiori servizi alla cittadinanza. Il Direttore Generale si è mostrato disponibile ma ha chiesto garanzie per una sede adeguata ai molteplici servizi da erogare in un bacino di utenza che supera le 120mila unità.