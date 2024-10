Più servizi per la terza età, parte il progetto Auser “nella solidarietà”

Gela. L’Auser presenta il progetto “Terza età nella solidarietà”. Si tratta di un progetto finanziato da Regione Siciliana, Assessorato della famiglia, politiche sociali e del lavoro. “Terza Età nella Solidarietà” sarà realizzato nei Comuni di Siracusa, Augusta, Lentini, Noto, Floridia, Ispica e Gela. Sarà infatti in questi Comuni che il progetto troverà attuazione con servizi e attività dedicati alla terza età quali il Centro di assistenza telefonica gratuita, utilizzando il numero verde Auser nazionale; la consegna a domicilio di farmaci e della spesa; attività culturali, sociali, ludico-ricreative per un invecchiamento attivo; organizzazione di corsi di informatica oltre che per l’uso dello smartphone per la terza età, così come di eventi culturali e conviviali. L’iniziativa è voluta intensamente dall’Auser, che è l’associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e nel valorizzare il loro ruolo nella società. La proposta associativa dell’Auser è rivolta in maniera prioritaria agli anziani, ma è aperta alle relazioni di dialogo tra generazioni, nazionalità, culture diverse. “Il Progetto Terza età nella solidarietà, di cui è capofila l’Auser di Siracusa – afferma Emanuele Scicolone presidente Auser Gela APS ETS – è la materializzazione del motto da noi varato: “Auser non chiede ma dà”. Con i circoli Auser, partner del progetto: Augusta, Lentini, Noto, Floridia, Siracusa, Ispica e Gela.