Porto, decisiva firma protocollo: via bipartisan per Di Stefano, più sponde per chiudere il cerchio

Gela. Come già riferito, il progetto del porto rifugio dovrebbe essere presentato dall’Autorità della Sicilia occidentale entro fine mese, esposto sia agi operatori che al consiglio comunale. Gli interventi per ridare efficienza ad un sito da anni fuori da ogni rotta concentrano costi per circa quaranta milioni di euro, con fondi a carico della stessa Autorità. Uno degli inciampi della procedura in essere è quello del “protocollo” non ancora siglato dalla Regione. In serata, il sindaco Terenziano Di Stefano, durante i lavori del consiglio comunale, rispondendo al presidente della commissione mare Alberto Zappietro, ha comunque precisato che attraverso il parlamentare regionale FdI Salvatore Scuvera l’atto è alla firma. Nel corso della riunione del mattino, insieme al sindaco c’erano esponenti politici bipartisan, ad iniziare dai parlamentari del territorio. Da una parte, il meloniano Scuvera; dall’altra, i senatori grillini Lorefice e Damante. Di Stefano, pure in questo frangente, sta cercando di sondare tutte le sponde istituzionali disponibili e l’interlocuzione con Scuvera c’è stata da subito. Il parlamentare regionale di maggioranza, durante la sua prima visita in municipio, aveva spiegato che si sarebbe messo a disposizione della città e della stessa amministrazione, seppur ci siano evidenti differenze politiche, con FdI che è all’opposizione della giunta.