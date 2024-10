Porto, pubblicati atti dell’accordo attuativo: già speso più di un milione per interventi parziali

Gela. L’accordo attuativo per i lavori del porto rifugio è stato “apprezzato” dalla giunta regionale che ha dato piena ufficialità all’intesa, successivamente da integrare con coperture finanziarie consistenti, almeno fino a quaranta milioni di euro, così come accertato dall’Autorità portuale della Sicilia occidentale, adesso soggetto attuatore degli interventi. L’accordo e il relativo “apprezzamento”, con delibera del governo Schifani, sono stati pubblicati. La scorsa settimana, invece, era stato comunicato il passaggio in giunta. Gli atti adesso noti riguardano non solo l’apprezzamento all’iniziativa dell’assessorato regionale delle infrastrutture ma anche l’accordo attuativo nella sua interezza. Si delineano i ruoli dei soggetti istituzionali coinvolti e si richiama l’unico vero fondo economico per ora a disposizione, quello delle compensazioni Eni, già messo a disposizione sulla base di un primo accordo, risalente a diversi anni fa e mai concretizzato. Sarà l’Autorità portuale a farsi carico dei costi complessivi mentre i quasi cinque milioni di euro, fin dall’inizio previsti, sono stati in parte già decurtati per alcuni interventi parziali, effettuati negli anni. Con un porto ancora quasi del tutto impraticabile, sono già stati spesi 1.329.370,87 euro. Una somma che riguarda anzitutto i 335.701,50 euro per la riprofilatura del canale interno. La parte più consistente è servita alla prima caratterizzazione delle sabbie, in un porto che rientra nel Sin locale, per 515.692,66 euro e alla successiva integrazione, necessaria visto il tempo trascorso, impegnando in questo caso 414.841,71 euro. Infine, 63.135,00 euro sono stati spesi per la Via e la Vas del progetto. L’amministrazione comunale, a partire dal sindaco Di Stefano, ha tenuto a precisare che le somme delle compensazioni sono della città.