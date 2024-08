Porto rifugio, sindaco spinge per un incontro con l’Autorità: inoltrata una nuova richiesta

Gela. Sembrava, inizialmente, che potesse concretizzarsi in tempi rapidi. Invece, una serie di rinvii, per impegni istituzionali del vertice dell’Autorità portuale, ha fatto slittare ogni tipo di incontro con il sindaco Di Stefano. Il primo cittadino, che intende avere un quadro preciso rispetto al porto rifugio e al progetto in essere ormai da anni, è tornato a richiedere una riunione con l’Autorità di sistema della Sicilia occidentale. Ha inoltrato una nota per avere riscontri dagli uffici palermitani. Un tavolo c’è stato, di recente, ma con la presenza solo del comitato pro-porto, che non a caso ha dato comunicazione degli esiti. Tempi brevi per l’avvio dei lavori di dragaggio non sembrano potercene essere. Le attività, in questo periodo, si sono concentrate sul canale interno e sulla banchina di riva. La priorità rimane quella di un dragaggio complessivo del sito. Servono però fondi ingenti e bisogna individuare l’eventuale capitolo di finanziamento. Inoltre, l’Autorità presieduta da Pasqualino Monti è in attesa di avere la piena gestione degli interventi. Manca ancora il provvedimento che formalizzi il passaggio dalla Protezione civile regionale alla stessa Autorità. L’escavo e i lavori sul braccio di ponente non possono più essere rinviati.