Progetti definanziati, “saranno riproposti nella nuova programmazione”: Unione attende fondi

Gela. Il programma di finanziamento “Agenda Urbana”, nel corso del suo sviluppo condusse il gruppo di lavoro costituito a Palazzo di Città verso il raggiungimento dell’obiettivo dei decreti regionali per gli stanziamenti destinati ai progetti da realizzare. La fase conclusiva però non ha dato l’esito atteso e la scorsa settimana la riprova l’ha fornita proprio la Regione. Sono stati definanziati, come abbiamo riportato, interventi per l’efficientamento energetico delle scuole e per l’ottimizzazione dei sistemi di illuminazione pubblica nell’area nord della città, per un totale di circa cinque milioni di euro. I tempi per assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante non sono stati rispettati dagli uffici comunali. I settori, a Palazzo di Città, sono decisamente in emergenza, a causa di una soglia di personale assai ridotta. Il dissesto e il periodo che lo ha preceduto sono state altre incognite. I progetti tagliati dalla Regione potrebbero però essere ricollocati. La prospettiva è quella della nuova programmazione 2021-2027. L’ente comunale, insieme a Butera e Niscemi, ha deciso di affrontare questo percorso attraverso l’Unione dei Comuni e l’Autorità urbana funzionale. “Dispiace che il lavoro fatto con “Agenda Urbana” non abbia trovato concretizzazione – dice il sindaco Di Stefano che da assessore della giunta Greco coordinò quell’iter – fu svolta un’attività istruttoria e tecnica assai completa. Poi, qualcosa non è andata per il verso giusto. Penso sia stato dovuto alla tenebra del dissesto. In ogni caso, riproporremo questi progetti nella nuova programmazione 2021-2027. Sono tutti esecutivi e abbiamo i margini necessari. Ritengo che una soluzione analoga possa essere praticata pure per progetti che non hanno trovato realizzazione con “Patto per il sud”, a partire da Una via tre piazze”. In questo periodo, gli uffici comunali sono impegnati a chiudere, tra non poche difficoltà, le procedure dei progetti, già assegnati in appalto, del sistema “Qualità abitare”. Altro passaggio che per l’amministrazione Di Stefano è essenziale, attraverso l’attività coordinata dall’assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio. L’Unione dei Comuni, invece, che sicuramente non è partita con il vento in poppa, pure a causa delle troppe manchevolezze organizzative della Regione, vira lungo la rotta di un’adeguata organizzazione interna. Il consiglio dell’Unione si è costituito da tempo ma serve l’accelerata, anzitutto per ottenere fondi regionali.