Programmi di finanziamento, partita la verifica per i lavori: “Primi cantieri da settembre”

Gela. La verifica è iniziata. I progetti che si apprestano a diventare cantieri sono al vaglio dell’assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio, del dirigente Antonino Collura, dei rup e dei progettisti che hanno seguito in prevalenza il capitolo “Qualità abitare”. Si è tenuta una prima riunione. Da settembre, l’amministrazione comunale punta a concretizzare le attività. “Qualità abitare” è il programma che in questa fase ha maggiore spazio. “Pensiamo che si possa partire da settembre con i cantieri nell’area del mercato ortofrutticolo, per il progetto della palestra dello stadio “Presti” e ancora per gli interventi della viabilità verso la zona a mare – spiega Di Dio – sono tutti alla fase della firma dei contratti”. “Qualità abitare” assicura i fondi pere per due opere importanti, la riqualificazione dell’Orto Pasqualello e quella dell’ex scalo ferroviario. Nel primo caso, l’azienda che ha ottenuto l’appalto integrato ha chiesto una proroga per la consegna del progetto esecutivo; per ciò che concerne l’ex scalo, invece, il progetto esecutivo è stato trasmesso ed è al vaglio dei tecnici comunali.